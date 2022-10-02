منح مليون دينار لأندية الدوري الممتاز مع انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم

أعلن وزير الرياضة بحكومة الوحدة عبدالشفيع الجويفي، تقديم دفعة أولي من الدعم المالي لأندية الدوري الممتاز، بقيمة تقدَّر بنصف مليون دينار، تليها دفعة أخرى خلال شهر ديسمبر القادم بنفس القيمة لكل نادي رياضي .

وأوضح الوزير أن القيمة التي ستمنح سيتم استثناء منها الأندية المتأهلة إلى السداسي في الموسم الماضي نظرًا لمنحهم دعما خاصا بقيمة 3 ملايين دينار .

وأضاف الجويفي أن الوزارة ستخصص دعما لأندية دوري الدرجة الأولى بقيمة تقدر بربع مليون دينار لكل نادٍ .