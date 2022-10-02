“العابد” يبحث مع رئيس إتحاد النقابات وعدد من رؤساء النقابات المشاكل التي تواجه النقابات في ليبيا

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، مع رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية “عبدالمجيد محمد” وبحضور رئيس نقابة المخابز “اخريص محمد” ورئيس نقابة الذهب “نوري الشهاوي”.

تناول الاجتماع مناقشة تواجه عمل النقابات في ليبيا حيث إستمع “العابد” للعراقيل التي توجه عمل النقابيين، وكذلك إلى ملاحظات تخص مشروع قانون النقابات.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى المشاكل التي توجه نقابة المخابز وخصوصا فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في وذلك بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الإستخدام.

وإلى جانب أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز، وأكد السيد الوزير على إمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة.

وفي ختام الاجتماع أكد “العابد” على عزم حكومة الوحدة الوطنية على إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية للوصول إلى انتخاب إتحاد موحد للعمال والمهن الحرفية ، مشدداً على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لما تمثله مهنة أغلب المهن من أهمية بالغة للمواطنين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية