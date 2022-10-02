فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 265 شركة (وثائق)

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبرالماضي.

ووفق وثائق المركزي، فقد تم فتح اعتمادات مستندية لأكثر من 265 شركة، خلال تلك الفترة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه، القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.