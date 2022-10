شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية”عبدالحميد الدبيبة” يوم السبت وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة المتقاعدين، احتفالية اليوم الوطني للمتقاعدين ,الذي أقره مجلس الوزراء، بمشاركة لفيف من شريحة المتقاعدين.

وأكد “الدبيبة” خلال كلمته أنه ما يزال ثمة التزام كبير إتجاه المتقاعدين في أرجاء الوطن للحصول على حقوقهم .

