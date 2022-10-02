اقتصاد

الحويج :  اعتزام الحكومة لوضع حلول تحمي من التضخم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج على عزم حكومة الوحدة عموماً والوزارة خصوصاً، بذل الجهود كافة لمعالجة العديد من المختنقات لتحسين القدرة التي تحمي من التضخم .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث استعرض المجتمعون النقاط بالغة الأهمية المرتبطة بحقوق الإنسان، وأثر التضخم على المواطن، وناقش المجتمعون سبل تحفيز المنافسة في القطاع المالي بتمويل الاستهلاك وتطبيق الاجراءات اللازمة لمكافحة الاحتكار و تعزيز المنافسة لتحقيق النتائج المرجوة .

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قناة ليبيا الاقتصادية

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