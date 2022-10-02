المياه تطالب بتسديد فواتير الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي

طالبت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المواطنين بتسديد قيمة استهلاك المياه وخدمات الصرف الصحي .

وقال مدير مكتب الإعلام بالشركة محمد كريم لتطبيق بكم الاخباري إن الشركة تعاني من تدني قيمة الاشتراك في خدماتها منذ العام 2011، إضافة الي عدم وجود عدادات للاستهلاك الحقيقي للمياه، مضيفاً بأن الشركة مستعدة لتركيب عداد مجاناً للمواطن في حال اتصاله بمركز الخدمات .

وأوضح أن الشركة وضعت لائحة مالية تقريبية لمعدلات الاستهلاك بحسب حجم العقار ففي حال الشقة المنزلية حدد قيمة الاستهلاك 9.50 دينار شهرياً، وقيمة الاستهلاك للعقار الأرضي ” فيلا” بقيمة 10.50 دينار شهرياً تتضاعف في حال وجود أدوار سكنية أخرى .