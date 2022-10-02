على هامش مؤتمر يونسكو.. توغي تعقد عدة لقاءات

عقدت وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة مبروكة توغي عدة لقاءات على هامش مشاركتها توغي في مؤتمر «يونسكو» العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة بالمكسيك.

واجتمعت توغي مع المديرة العامة لـ«يونسكو» أودري أزولاي، ونظرائها الفلسطيني والمغربي والمكسيكي والمجري والمالطي والعراقي والبوركيني والكوت ديفواري، ومندوب الكويت باليونسكو، لتعزيز التعاون الثقافي المشترك.

وحظي مؤتمر اليونسكو العالمي بحضور 150 دولة على مدار ثلاثة أيام في مكسيكو بمشاركة 2600 مشارك، واعتمد المؤتمر نص إعلان ختامي يؤكد أنَّ الثقافة هي «منفعة عامة عالمية»، واتفقت الدول على اتباع خريطة طريق مشتركة تعزز السياسات العامة في هذا المجال.