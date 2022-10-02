العابد يبحث المشاكل التي تواجه النقابات في ليبيا

اجتمع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع كل من رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية عبد المجيد محمد، ورئيس نقابة المخابز اخريص محمد ورئيس نقابة الذهب نوري الشهاوي، لمناقشة المشكلات التي تواجه عمل النقابات في ليبيا.

واستمع العابد للعراقيل التي توجه عمل النقابيين، وكذلك إلى ملاحظات تخص مشروع قانون النقابات، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه نقابة المخابز وخصوصا فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في وذلك بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الإستخدام.

وأكد المجتمعون على أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز، فيما أشار العابد إلى إمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة.

وفي ختام الاجتماع أكد العابد على عزم حكومة الوحدة على إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية للوصول إلى انتخاب إتحاد موحد للعمال والمهن الحرفية ، مشدداً على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لما تمثله مهنة أغلب المهن من أهمية بالغة للمواطنين