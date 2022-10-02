160 ألف طن حجم إنتاج أوجله من التمور للموسم الحالي

قال رئيس الجمعية الزراعية أوجله مفتاح اسحيم أن إنتاج التمور العام الحالي 2022 بلغ 160 ألف طن، وأن حجم ماتم تسويقه من الإنتاج الموسمي تراوح بين (90 – 120) ألف طن .

وأكد اسحيم لتطبيق بكم الاخباري بأن حجم الفاقد من الإنتاج نحو 40 ألف طن، وأن عدد أصناف التمور بمنطقة أوجله يصل إلى 120 نوع أهمها الدقلة والصعيدي والحمرايا بأنواعها والنواشف ، موضحاً بأن إنتاج التمور يفوق حجم الاستهلاك المحلي وأن هناك حوالي 40 ألف طن من إنتاج العام الماضي 2021 مازالت مخزنة في الثلاجات بعد وقف عملية التصدير .