توقعات ببدء مشروعات إعادة إعمار المناطق المتضررة نهاية العام الجاري

أوضح مدير مكتب الإعلام بصندوق الإعمار أسماعيل طليبة لتطبيق بكم الاخباري أنه من المتوقع أن يبدأ الصندوق في تنفيذ مشاريع الإعمار مع نهاية العام الجاري 2022، مبيناً أنها تستهدف صيانة الطرق والمرافق العامة ومنازل السكان الواقعة في نطاق مناطق الاشتباكات .

وكانت الحكومة قد خصصت 2.250 مليار دينار لصندوق الإعمار، وتشمل صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة بمبلغ 750 مليون دينار، وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة ب750 مليون دينار، وصندوق إعمار سرت ب500 مليون دينار، وصندوق إعمار مرزق ب250 مليون دينار .