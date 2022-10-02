المنقوش تناقش أربعة ملفات هامة مع السفير الأوروبي

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش خلال استقبالها سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، أربعة ملفات مشتركة بين الجانبين.

وبحث الجانبان العديد من الملفات بينها آخر ما جرى التوصل إليه حول ضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقًا كثيرة للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، بالإضافة إلى تسهيل منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية.