بعد اغلاق دام 8 سنوات ….مصر للطيران تفتتح مكتبها الجديد في طرابلس

ليبيا الاقتصادية

افتتح السفير المصري لدى ليبيا، تامر مصطفى، رفقة القنصل العام ،احمد المكاوي، مكتب شركة مصر للطيران الجديد بمنطقة باب بن غشير، بعد اغلاق دام 8 سنوات.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة ، والذي من شأنه أن يعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا ويأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين فى كافة المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصةً مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.

يذكر أن مصر للطيران ، كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا حيث تسير الشركة 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا، بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.