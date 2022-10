“المنقوش”تناقش مع “سفير الاتحاد الاوروبي”تسهيل منح تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا “خوسه ساباديل” تسهيل منح تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي,وضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة التي تتضمن حقوق كثيرة للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” .

وأكدت “المنقوش” بأن الوزارة والحكومة مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهود الاتحاد الاوروبي في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

