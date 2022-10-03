وزير الاقتصاد يبحث مشكلة نقص الوقود بمناطق الجنوب 

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- بحث وزير الاقتصاد و التجارة (محمد الحويج) الأحد مع عمداء و مشائخ الجنوب و المجالس الإجتماعية بالمناطق الجنوبية, بحضور مندوبين عن شركة البريقة لتسويق النفط و شركات توزيع الوقود ومدير إدارة التجارة الداخلية مشكلة عدم توفر الوقود بالكمية الكافية التي بإمكانها تغطية المنطقة الجنوبية .

وصدر عن الاجتماع العديد من التوصيات بينها إعادة تنظيم محطات الوقود، بما يضمن آلية توزيع سليمه دون أي مشاكل وتوزيع الوقود بكميات تكفي المنطقة الجنوبيه بصفة دورية ثابتة والعمل على إنشاء محطات جديدة تابعة لشركة البريقة في مناطق الجنوب و خاصة غات .

كما اتفق على إنشاء مستودعات غاز جديدة ، خصوصا أن المستودعات الحاليه بعيدة عن بعض مدن المناطق الجنوبية و تنفيذ القرارات الخاصة بتوزيع الوقود. (وال _ طرابلس)

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