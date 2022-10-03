تراجع جديد للدولار وصعود الاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 03 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 03 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0097 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9165 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6259 دينار، والدولار الكندي 3.6405 دينار ليبي، والليرة التركية 0.27 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3332 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3639 دينار، والدينار التونسي 1.5335 دينار، والدرهم المغربي 0.4573 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 03 اكتوبر 2022: