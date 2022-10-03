الدولار يواصل الانخفاض واليورو يرتفع في السوق الرسمية

الوطن|متابعات

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، 5 قروش ليسجل 5 دنانير مقابل 5.05 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وأظهرت النشرة ارتفاع اليورو إلى 4.91 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.62 دينار مقابل 5.44 دينار أمس.

وانخفض سعر الريال السعودي إلى 1.32 مقابل 1.34 دينار أمس، واستقر الدينار التونسي عند 1.53 دينار، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار من 1.37 دينار أمس. وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: