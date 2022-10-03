نمو للنشاط الصناعي الروسي في شهر سبتمبر

سجل النشاط الصناعي في روسيا نموًا بأسرع وتيرة في نحو 3 سنوات ونصف خلال شهر سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج، وزيادة الطلبيات الجديدة، والطلب القوي من جانب العملاء، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط على الصادرات الروسية بسبب العقوبات الغربية.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في روسيا خلال شهر سبتمبر إلى 52.0، مقابل 51.7 في الشهر السابق، بأعلى من مستوى 50.0 والذي يفصل النمو عن الانكماش، ومسجلاً أعلى مستوى منذ مارس 2019.

وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” في استطلاع شهري إن الطلب القوي كان من العملاء المحليين داخل روسيا، إذ سجلت طلبات التصدير تراجعًا حادًا.

وأوضح الاستطلاع أن طلب العملاء الخارجيين قد تراجع بسبب تأثير العقوبات.

وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن التفاؤل حول الإنتاج في المستقبل يرجع بشكل رئيسي إلى التوقعات بالزيادة في الطلب من قبل العملاء، بجانب قيام الشركات بتطوير منتجات جديدة.