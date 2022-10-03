وزير العمل يبحث مع رؤساء نقابات المهن الحرفية والمخابز، والذهب التحديات التي تواجه عملها 

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- بحث وزير العمل التأهيل (علي العابد) مع رؤساء نقابات المهن الحرفية، والمخابز، والذهب، التحديات التي تواجه عملها، مؤكدا عزم الحكومة على إجراء حوار شامل بين الاتحادات المهنية والعمالية للوصول إلى انتخاب اتحاد موحَّد للعمال و المهن الحرفية.

وناقش الاجتماع أمس الأحد العراقيل التي تواجه عمل النقابيين بشأن مشروع قانون النقابات، والتعاون مع نقابة المخابز وتسوية اوضاع العمالة الأجنبية.

كما تطرق الاجتماع إلى تدريب الباحثين عن عمل في مجالات صياغة الذهب والفضة وصناعة الخبز ، وإمكانية إنشاء معهد للتدريب على صناعة الخبز وصياغة الذهب. (وال _ طرابلس)

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