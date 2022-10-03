وزير العمل يجتمع مع عدد من رؤساء النقابات

جمع لقاء كل من وزير العمل والتأهيل ورئيس اتحاد نقابات المهن الحرفية وبحضور رؤساء نقابات أصحاب محلات الذهب والفضة والمخابز، وتناول اللقاء التحديات والمعوقات التي تواجه عمل هذه النقابات.

وناقش الوزير المشاكل التي تواجه نقابة المخابز خاصة فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة، كما بحث المجتمعون أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات من بينها صياغة الذهب والفضة وصناعة الخبز.

وأكد الوزير عزم الحكومة إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية للوصول إلى انتخاب اتحاد موحد للعمال والمهن الحرفية .