اتحاد عمال النفط والغاز يطالب بإنصاف العاملين بالقطاع وإلغاء الضرائب

قال رئيس اتحاد عمال النفط والغاز منير بو السعود أن الزيادة المالية التي أقرت لمرتبات العاملين في قطاع النفط غير منصفة وغير عادلة، موضحاً بأن الزيادة بنسبة 67% نفذت على أساس المرتب الأساسي وليس الإجمالي والتي في العادة يتضمن علاوات تمييزية أبرزها علاوة الخطر.

وقال بو السعود لتطبيق بكم الاخباري إن الاتحاد يطالب بإلغاء الضرائب العالية على مرتبات المستخدمين بالقطاع النفطي أو تخفيضها، والتي منها ضريبة الدخل التي تصل إلى 20% والضريبة التراكمية السنوية على المرتب، والأسراع في تنفيذ العلاوة الحقلية التي صدر فيها قرار من قبل وزير النفط والغاز .

يذكر بأن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن استمرار مطابقة بيانات الشركات النفطية مع بيانات منظومة وزارة المالية لتنفيذ الزيادة لمرتبات العاملين في الشركات المتأخرة .