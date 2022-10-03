خاص.. “عون” يصرح لصدى حيال تكليف “الحويج” وزيراً للنفط والغاز نيابة عنه.. وتوقيع الاتفاقية التركية الليبية

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية يوم أمس عبر تسجيل صوتي قائلاً: رد بخصوص الأخطاء المتداولة بخصوص تكليف “الحويج” وزير النفط نيابة عني، لخروجي في مهمة خارج الدولة الليبية إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة أفريقيا للطاقة الخضراء.

وأضاف بالقول: للأسف الشديد فجئت بهذا القرار بإعتبار أنه لم يحصل في السابق أن تم تكليف أي شخص مكان أي وزير أو رئيس وزراء عندما يسافر خارج الدولة الليبية، وسافرت أنا شخصياً السنة الماضية في العديد من المهمات، ولم تكلف الحكومة الليبية أي أحد أن يحل مكاني بإعتبار أني استمر بمتابعة العمل ويتم التوقيع إلكترونياً.

وبالتالي التكليف في هذا الوقت لا أعرف حقيقة ما الداعي له، ربما لتمرير هذه الصفقات ، بالرغم من أن الموقف واضح، حيث أن موضوع شركة “هس” يعتبر اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز لا ينازعه قانوناً لا مجلس وزراء ولا غيره.

أما بخصوص الاتفاقية الليبية التركية قال: نحن ليس لدينا اعتراض كوزارة نفط وغاز عليها، على توقيع مذكرة تفاهم، حيث تم توقيع في السابق مذكرة تفاهم مع العديد من الدول والوزارات.

وكان مصدر مسؤول قد كشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية لوزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحوايج” بمهام وزير النفط والغاز جاء لتمرير صفقة منح شركات نفطية تركية عقود لتنقيب عن النفط والغاز.

وأضاف المصدر أن من ضمن الصفقة إيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية.

حيث يذكر أن وزير النفط قد قال صباح اليوم قد أكد عبر منصة حكومتنا على من تضمين الملاحظات التي أوردتها سابقاً ضمن الاتفاقيات المزمع توقيعها اليوم، ونحن ندعم توقيعها.

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