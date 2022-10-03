390 ألف طن حجم إنتاج الواحات من التمور سنوياً

قال عضو اتحاد منتجي التمور بمنطقة الواحات فرج عبد النبي إن إنتاج الواحات من التمور يصل إلى 390 ألف طن سنوياً .

وأضاف عبد النبي لتطبيق بكم الاخباري أن واحة أوجلة تنتج حوالي 180 ألف طن، فيما تنتج جالو نحو 150 ألف طن، وواحة جخرة نحو 50 ألف طن، بينما لا يتجاوز إنتاج واحة مرادة 20 ألف طن، مرجعاً ضعف الإنتاج في واحتي جخرة ومرادة الي وجود أنواع من التمور الناشفة سريعة التلف.

وأوضح أن الفاقد من الإنتاج سنوياً يتجاوز 110 ألف طن، مبيناً أن غياب الدعم الحكومي دفع المزارعين إلى إهمال أشجار النخيل والهجرة إلى مهن أخرى سريعة الكسب .