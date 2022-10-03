صحيفة يونانية: أثينا قلقة من صفقة نفطية محتملة بين ليبيا وتركيا

ذكرت صحيفة “كاثميرني” اليونانية اليوم الإثنين أن إبرام اتفاق بين تركيا وليبيا يمنح بموجبه رخصة استكشاف لشركات تركية على أساس صفقة حدودية بحرية مثيرة للجدل لعام 2019 بين البلدين والتي تتنازع عليها اليونان وقبرص .

وأضافت الصحيفة أن اتفاقية الامتياز هذه بين ليبيا وتركيا ستثير ردة فعل رسمية من اليونان التي لن تتسامح مع انتهاك اتفاق عام 2020 الذي وقعته مع مصر حيث تحدد هذه الاتفاقية منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين الدولتين وهي منطقة تحتوي على احتياطيات واعدة من النفط والغاز .

وأكدت الصحيفة أن اليونان ستدافع عن حقوقها السيادية على أساس القانون الدولي ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

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