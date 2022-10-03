التضخم في تركيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما متخطيا 83 في المئة في سبتمبر الماضي، على ما أظهرت أرقام رسمية، الاثنين، بعد أسبوع على إعلان البنك المركزي خفض معدلات الفائدة.

ويعارض المسؤولون عن السياسات النقدية في تركيا النهج الدولي المتمثل برفع البنك المركزي معدلات الفائدة لمحاربة التضخم، في حين تعمل معدلات الاقتراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد والأسعار.

ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يركز على النمو قبل انتخابات عامة في يونيو المقبل، باستمرار أن نسب الفوائد المرتفعة تشجع التضخم واعتبرها “عدوه الأكبر”.

واتبع البنك المركزي نظريته وخفض النسبة من 13 إلى 12 في المئة الشهر الماضي.

كما دعا إردوغان إلى خفض جديد لمعدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المتعلق بالسياسات النقدية في 20 أكتوبر الحالي.