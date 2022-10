استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” صباح اليوم الاثنين وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو”.

وبحسب التصريحات المعلنة من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية فإن زيارة الوفد التركي إلى العاصمة طرابلس تأتي تمهيداً لتوقيع عدد من اتفاقيات تعاون بين ليبيا وتركيا.

