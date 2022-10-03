“الوحدة الوطنية” توقع مذكرات تفاهم مع تركيا في عدة مجالات

قامت حكومة الوحدة الوطنية بتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام كذلك .

حيث أوضح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لم يعارض توقيع الاتفاقية الليبية التركية منذ البداية ولكن تحفظ على التوقيع بسبب ملاحظاته على بعض البنود وهذا ما أكده خلال التصريحات الإعلامية ليلة الأمس.

كما أكد مصدر حكومي كذلك لصحيفة صدى الاقتصادية تضمين الملاحظات التي تقدم بها وزير النفط والغاز لرئاسة مجلس الوزارء لبنود الاتفاقية وتم التوقيع عليها .

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