بنغازي .. حملات مكثفة لجهاز الحرس البلدي على الأسواق والمحال التجارية

بنغازي 03 أكتوبر 2022 (وال) _ كشف رئيس غرفة العمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي رائد (فرج الدرسي)، أنه تم تحرير (12) محضر قفل بالشمع الأحمر، مع مضبوطات بكميات كبيرة للحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات كبيرة ومكثفة نفذتها غرفة العمليات على الأسواق والمحال التجارية، في مختلف أحياء مدينة بنغازي خلال يوم أمس الأحد.

و أشار رائد إلى تعليمات رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد (فرج العقوري) باستمرار تنفيذ عمليات التفتيش ومتابعة كافة الأسواق والمحال التجارية و مجازر اللحوم بكافة أنواعها، بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات والغرف، لمتابعة وضبط كل المخالفين بكافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق مدينة بنغازي.

من جهته، أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي (محمد العبيدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ بأن الحملات أسفرت عن تحرير ( 12 ) محاضر قفل بسبب التجوزات الصحية والتي قد تودي بحياة المواطنين لوجود لحوم أبقار وأغنام ودواجن وأسماك، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بموجب تقرير التفتيش الصحي من رقابة على الأغذية والإصحاح البيئي.

وذكر العبيدي، أنه تم إحالتهم للنيابة العامة للتجوازات القانونية والصحية حيال تلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على الصالح العام وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمدينة.

وأوضح أن رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي عميد (فرج العقوري) شدد على رؤساء الوحدات والغرف العمليات بالفرع، بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق بنغازي وضواحيها لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين. (وال _ بنغازي) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال