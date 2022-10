“العابد” يؤكد عزم الحكومة إجراء حوار بين الاتحادات المهنية والعمالية لانتخاب اتحاد موحد للعمال والمهن الحرفية

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” يوم الأحد عزم الحكومة إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية للوصول الى انتخاب اتحاد موحد للعمال و المهن الحرفية وإمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة، مشدداً على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لما تمثله أغلب المهن من أهمية بالغة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير العمل مع رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية “عبدالمجيد محمد” ومناقشة أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز والمشاكل التي توجه نقابة المخابز خصوصا فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في ليبيا وذلك بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الاستخدام بالوزارة.

