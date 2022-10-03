“عقيلة صالح” يؤكد على أن أي إتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم ابرامها من الدبيبة مرفوضة وغير قانونية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن أي إتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم ابرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظراً لإنتهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ إنتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021م.

وأضاف مؤكداً بأن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو إتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي.

كما أكد “عقيلة” كذلك بأن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان.

وشدد على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا.

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