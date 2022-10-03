بنغازي| جولة تفتيشية للحرس البلدي على محال لبيع اللحوم والأسماك بأحياء المدينة

بنغازي 03 أكتوبر 2022 (وال)- أجرى أعضاء الحرس البلدي فرع بنغازي اليوم الإثنين، جولة تفتيشية على محال لبيع اللحوم في شارع “الخليج”، لرصد المخالفات وحرصًا على حصول المواطن على غداء صحي وآمن.

وأكد رئيس غرفة العمليات رائد فرج الدرسي – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – رصد عناصر الغرفة أولا مخالفات لقصاب بشارع الخليج، تمثلت في تجهيز المفروم بدون طلب أي زبون، وهذا يعد مخالفًا للقانون فلا يتم إلا بحضور أو أثناء طلب الزبون، كذلك النظافة العامة سيئة، لوحة التقطيع متهالكة وغير نظيفة، عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حفظ غير مطابقة لحفظ اللحوم، وجود لحوم فاسدة بالمجمد عليها علامات فساد نتيجة الحفظ السيئ.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي محمد العبيدي لوكالة الأنباء الليبية، أنه تم رصد مخالفات بالقصاب الثاني، تمثلت في عدم وجود شهائد صحية للعاملين، الثلاجة الكبيرة غير نظيفة وتنبعث منها روائح كريهة، وجود أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجود وعاء حشوة “مرقاز وقديد “لونها غير طبيعي وبها رائحة فساد، وجود لحوم فاسدة بالمجمد نتيجة العرض والتداول السيئ للحوم”.

واتخذ عناصر الغرفة الغربية التابعة لجهاز الحرس البلدي لفرع بنغازي، جملة من الإجراءات القانونية أشدها قفل محلات بالشمع الأحمر، كما تم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من ضبط العمال، وملاك المحال وإجراءات التحقيق معهم وإحالة للنيابة العامة. (وال) ف و/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال