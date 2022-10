من بينها اتفاقية الطاقة النفطية والغاز…حكومة “الدبيبة” توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع الجانب التركي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”اليوم الاثنين وفدًا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي” مولود تشاويش أوغلو”لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام،في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بحضور وزيري الخارجية “نجلاء المنقوش”والنفط والغاز المكلف “محمد الحويج”ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”ولشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ورئيس الأركان العامة “محمد الحداد”.

كما اجتمع الحضور لمناقشة التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي التركي الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة.

