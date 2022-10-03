“اللافي” يوقع إتفاقية تعاون مع دائرة الإتصالات التركية

التقى وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي” اليوم الإثنين 3 أكتوبر ، برئيس دائرة الإتصالات بالرئاسة التركية “فخر الدين التون” وحيث تم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة التفاهم في مجال الإعلام والاتصال.

حيث ضمت الاتفاقية وتشجيع وتطوير التعاون في مجال الاتصال الحكومي وتبادل المعارف والخبرات ورفع مستوى القدرات في مجالات التواصل الاجتماعي عبر برامج تدريب متبادل بين البلدين والتعاون في مجال البث والنشر من خلال تبادل المحتويات المرئية والسمعية والإلكترونية والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية بين البلدين والعمل معًا في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي.

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