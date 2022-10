“المنقوش” :ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته إتجاه ليبيا بجديةأكثر وتعاون بحسم شديد ضد الدول المعرقلة للمسار السلمي والديمقراطي في ليبيا

قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش ” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين مع نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو” , بإن تناولت الإجتماعات عدة قضايا مهمة بين ليبيا وتركيا خاصة التعاون في مجال الطاقة والتدريب الأمني والإتصالات والإعلام والبرتوكول والدبلوماسية ,وهذه الاتفاقات هي إنعكاس لعمق العلاقة التاريخية المشتركة بين البلدين الصدقين,وتطرق الاجتماع الي تحضيرات عقد المجلس الاستراتيجي الاعلي الليبي التركي والذي سيواكبه الشراكة ويمثل عدد من المشروعات بين الجانبين.

وأكدت “المنقوش” علي أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها “مذكرة التفاهم”فيما يخص الطاقة النفطية والغاز خاصةٍ في ظل الأزمة الأوكرانيةومالها من تداعيات إقتصادية دولية علي العالم ,وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته إتجاه ليبيا بجدية ووعي أكثر وتعاون بحسم شديد ضد الدول المعرقلة للمسار السلمي والديمقراطي في ليبيا .

وأضافت “المنقوش”:تفاهمنا علي ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم هذه الخارطة وحشد التأييد لها لكي نضمن تحقيق الهدف منها ,ونبهنا بأن هناك خطوات مهمة يجب الإلتزام بها لتحقيق الانتخابات , وهي قيام الأجسام التشريعية بإنتهاء من النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وفي حالة تعذر الوصول الي اتفاق يكون هناك حلول بديلة متفق عليها كالإستفتاء أو اللجؤ للمحكة الدستورية , وفي حالة الاتفاق علي قاعدة الدستورية يصدر البرلمان قانوناً لتنظيم هذه القاعدة لتكون محلاً للتنفيذ ,وعند الإنتهاء من هذه الخطوات تتولي المفوضية العليا للانتخابات مهمة إعداد جدول زمني وفيه تصور العملية الانتخابية ,تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بتسهيل ودعم الانتخابات أمنيًا ولوجستيًا .

وأوضحت”المنقوش” للوزير”أوغلو” رؤية الحكومة السياسية بالمضي قدماً نحو تمهيدا الإستقرار السياسي وصولاً لإنتخابات وفق خارطة الطريق مختصرة وواضحة تحدد الالتزامات كل الأطراف إتجاه العملية الانتخابية أمام المجتمع الليبي والدولي .

