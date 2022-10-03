الحويج يوصي بإعادة تنظيم محطات الوقود في الجنوب

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج خلال لقائه عدداً من أعيان الجنوب، توصياته بإعادة تنظيم محطات الوقود في الجنوب، مع توفير الوقود بكميات كافية وبصفة دورية ثابتة، وتسهيل الإجراءات القانونية للتوزيع بشكل عادل.

وحضر اللقاء أعضاء المجالس الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية، وممثلي شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود، حيث دعا الحويج إلى إنشاء محطات جديدة تابعة لشركة البريقة في مناطق الجنوب وخصوصا غات، وإنشاء مستودعات غاز جديدة، مع الحفاظ على متابعة وضبط عملية توزيع المحروقات.

وتحدث الحضور عن ضعف المضخات المخصصة لسحب الوقود في محطات الجنوب، التي لا تلائم المناخ الصحراوي، ثم تطرقوا إلى محدودية كميات زيوت السيارات ومشتاقتها؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها.

وسبق أن طرحت وزارة الاقتصاد أربع آليات لضبط عملية توزيع الوقود في مناطق الجنوب، من بينها تزويد السيارات الخاصة بنقل الوقود بجهاز تتبع جي. بي. إس