مركزي بنغازي يعدل سعر الصرف لــ 4.25 دينار.. ومركزي طرابلس يرفض ويؤكد على الاستمرار بالسعر الحالي 5.2 دينار

أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الاتنين قرار بتعديل سعر الصرف الدينار أمام الدولار إلى 4.25 دينار، اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكل الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.

من جانبه رد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس علي هذا القرار بالرفض،مؤكداً إستمرار العمل بالسعر السابق وهو 5.2.

