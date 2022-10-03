عضو لجنة سعر الصرف يؤكد صحة قرار تعديل سعر صرف الدينار  والمركزي ينفي￼

أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إن قرار تعديل سعر الصرف بما يعادل 4.26 دنانير للدولار صحيح.

وأضاف العكاري في تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن هذا السعر جاء من قبل لجنة تتبع مصرف ليبيا المركزي أخدت العوامل المحيطة في الاعتبار لتحديد هذا السعر، ووضعت محاكاة فعلية مع الوضع المالي للدولة الليبية.

وتابع العكاري ان هذا السعر يوفر الاستدامة المالية للدولة في ظل الظروف المحيطة، ويؤدي إلى الانخفاض في أسعار السلع والخدمات ،وهو نتيجة منطقية لتقوية الدينار الليبي في حدود 15٪، ومن المفترض ومن المنطق أن تنخفض أسعار السلع والخدمات على الأقل بهذه النسبة، وفق قوله.

ولفت عضو لجنة الصرف إلى أن الوضع المالي للدولة الليبية حسب نشرات مصرف ليبيا المركزي والتقارير التي يصدرها توضح بأن هناك فوائض مالية كبيرة للدولة نتيجة استقرار أسعار النفط وكميات الإنتاج، الأمر الذي يجعل شبح الاستدانة الدولية بعيدا كل البعد عن المجتمع الليبي.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي أعلن الاثنين، تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 4.26 دنانير، مشيرا إلى سريان هذا التعديل على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي،

لكن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نفى تعديل سعر الصرف، مؤكدا استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2020، وفقا لمنشور المصرف على صفحته بالفيس بوك.