وزير المالية بحكومة الوحدة يُناقش مع مديري الإدارات والمكاتب ملاحظات ديوان المحاسبة حول سيّر عمل الوزارة

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- عقد وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا بديوان الوزارة بطرابلس مع مديري الإدارات والمكاتب خصص لمناقشة ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وذكرت مصادر الوزارة أن الاجتماع ناقش ملاحظات ديوان المحاسبة للعام المالي 2021 م، حول سير عمل الوزارة وإعداد الردود بشأنها، وذلك حرصًا من الوزارة على ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية.

وخلص الاجتماع إلى التركيز علي بعض الملاحظات من جانب الاهتمام والعناية في إطار إصلاح المالية العامة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال