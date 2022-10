مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب بما‎ ‎يزيد على ‏‎1%‎‏ خلال تعاملات اليوم الاثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد ‏على‎ ‎أسبوع، في حين ‏قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ ‏فبراير من العام الماضي.‏

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فإن ذلك يأتي بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى‎1687.99 ‎‏ دولار للأونصة ‏بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر .‏

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى‎1696.70 ‎‏ دولار، فيما قفز ‏سعر الفضة 7.6% إلى 20.44 دولار للأوقية.‏

في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست ‏عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في ‏الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى ‏أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2% إلى 2248.15 ‏دولار، والبلاتين 4.5% إلي 897.49 دولار للأونصة.‏

