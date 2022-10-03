المنفي يلتقي الوفد التركي في طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وفد تركي في العاصمة طرابلس برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، إلى جانب وزير الدفاع خلوصي آكار، بالإضافة إلى كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير التجارة محمد موش.

وناقش الحضور خلال اللقاء إمكانية دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

وكان الوفد التركي وقع مع مسؤولي حكومة الوحدة مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز، إذ قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين، وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز وفيما يخص الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، قالت إنها تحتاج إلى تسجيل لدى الأمم المتحدة ومتى جرى تفعليها ستجد لها مجالًا للتنفيذ، وأشارت إلى عدم مناقشتها خلال اجتماع اليوم لأن بها شقًا فنيًا لم تتم مناقشته.