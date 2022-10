“الحبري” يؤكد لتبادل أن قرار تعديل سعر الصرف سيفرض بقوة القانون لأنه يخدم المصلحة العامة

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” في تصريح لقناة “تبادل” اليوم الاثتين بأن قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة سيفرض بقوة القانون رغم معارضة “الصديق الكبير” لأنه يخدم المصلحة العامة.

وأوضح “الحبري” بأن قرار تعديل سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي قرر بعد اجتماع عقده نهاية شهر سبتمبر الماضي وتمت دعوة “الكبير” لحضوره تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون “0.1833” وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة “أي ما يقارب 4.25 دينار للدولار الواحد”.

وكان المصرف المركزي بطرابلس قد رفض في منشور عبر صفحة المصرف المركزي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي نؤكدا استمرار العمل بسعر الصرف السابق المقرر بموجب قرار مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2020.

