حمودة يكشف عن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية

طرابلس 03 أكتوبر 2022 (وال)- أفاد الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة؛ بأن مذكرة التفاهم بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية، تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال الهيدروكربونات.

وحسب ما نشره حمودة – في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك – أن المذكرة تنص على تعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص، و‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.

‏‎كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة، والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. (وال)

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