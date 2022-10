“شكشك”يطالب “الكبير” بإحالة القوائم المالية المجمعة للمصرف المركزي المعدة وفقاً للمعاير الدولية

طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”بإحالة القوائم المالية المجمعة للمصرف المركزي المعدة وفقاً للمعاير الدولية وأن تكون شاملة لكل القوائم الفرعية والمرفقات والبيانات الخاصة بالمركزي بكافة فروعه دون استثناء مع وجود مستوى مقبول من الإفصاح, وأن يبدي مسؤولي المصرف التعاون مع الديوان حتي تتمكن من أداء مهامها بإتمام عملية الفحص والمراجعة.

جاء ذلك بعد رد “المركزي” عبر وسائل الإعلام علي تقرير الديوان السنوي لعام 2021 ,مؤكداً الديوان بأن إعداد وإخراج تقريره تم بمهنية وموضوعية وأن كل ماورد به من ملاحظات وأرقام معزز بالوثائق والأدلة الكافية للنشر .

