صعدت أسعار النفط‎ بحوال 4 دولارات في تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه ‏مجموعة تحالف‎” ‎أوبك+” خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا بما سيكون أكبر‎ ‎خفض منذ جائحة كورونا، وذلك في محاولة لدعم السوق.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول‎ 3.72 ‎دولار إلى ‏‏88.86 دولار للبرميل عند التسوية، بما يمثل صعوداً بنسبة 4.4%، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار أو‎5.2 ‎‏% إلى ‏‏83.63 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق ‏كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة ‏وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.‏

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك+”، ‏خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك ‏لدعم الأسعار، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في “أوبك+”.‏

وأوضح مصدر في “أوبك” أن هذا الخفض المزمع لا يشمل عمليات خفض إضافية ‏طوعية من الدول الأعضاء.‏

وإذا تم بالفعل الاتفاق عليه، سيكون هذا ثاني خفض شهري على التوالي لـ”أوبك+” ‏بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.‏

وأظهر استطلاع مبدئي لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تُسجل مخزونات ‏النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنقضي. ‏

The post أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% في تعاملات الاثنين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا