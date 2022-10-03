أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% في تعاملات الاثنين

صعدت أسعار النفط بحوال 4 دولارات في تعاملات اليوم الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة تحالف” أوبك+” خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا بما سيكون أكبر خفض منذ جائحة كورونا، وذلك في محاولة لدعم السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 3.72 دولار إلى 88.86 دولار للبرميل عند التسوية، بما يمثل صعوداً بنسبة 4.4%، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار أو5.2 % إلى 83.63 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي على الأسواق المالية العالمية.
وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج بما يزيد على مليون برميل يوميا قبل اجتماع يوم الأربعاء وذلك لدعم الأسعار، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في “أوبك+”.
وأوضح مصدر في “أوبك” أن هذا الخفض المزمع لا يشمل عمليات خفض إضافية طوعية من الدول الأعضاء.
وإذا تم بالفعل الاتفاق عليه، سيكون هذا ثاني خفض شهري على التوالي لـ”أوبك+” بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
وأظهر استطلاع مبدئي لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تُسجل مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنقضي.
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