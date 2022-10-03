توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال الإعلام

وقع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة وليد اللافي مذكرة تفاهم مع الجانب التركي في مجال الإعلام، ضمن زيارة وفد تركي إلى ليبيا ضم وزيري الخارجية والدفاع.

واللافي إنه وقع المذكرة مع رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، التي شملت مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، والتعاون في تبادل المحتوى المرئي، ومكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، والتشجيع على رفع مستوى التعاون بين وكالات أنباء البلدين.

وأوضح اللافي أن بنود مذكرة التفاهم شملت أربعة بنود؛ أولها إنشاء الاتصال الحكومي وتبادل المعارف والخبرات والرفع من مستوى القدرات في مجالات التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق برامج التدريب والتبادل بين الدولتين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البث والنشر، وذلك من خلال تبادل المحتويات المرئية والسمعية والإلكترونية، فضلاً عن التشجيع على الرفع من مستوى التعاون بين وكالات الأنباء الرسمية بالبلدين، إلى جانب العمل معًا في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي.