إي إي إيه اس: هذا موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مذكرة التفاهم

ذكرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية” إي إي إيه اس” اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي يحيط علماً بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة قد وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط .

يذكر الاتحاد الأوروبي أن موقفه بشأن هذه المذكرة قد تم تحديده بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر عام 2019 ولم يتغير: مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية الليبية ولا تمتثل لقانون البحار ويمكن أن تترتب عليها عواقب قانونية للدولة .

وبحسب” إي إي إيه إس ” أنه لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها ويجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تنزع الاستقرار الإقليمي في المنطقة .

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