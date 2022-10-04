انخفاض جديد للدولار وقفزة للاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 04 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 04 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9986 دينار، مسجلاً انخفاضا جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9286 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6724 دينار، والدولار الكندي 3.6757 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2694 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3298 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3609 دينار، والدينار التونسي 1.5365 دينار، والدرهم المغربي 0.4566 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 04 اكتوبر 2022: