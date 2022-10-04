الجديد: قرار تخفيض سعر الدولار خطوة بالاتجاه الصحيح

الوطن|رصد

أشاد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، بقرار مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية، بتعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وكتب الجديد، عبر حسابه في موقع فيسبوك: “شكرا مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فقراركم بتخفيض سعر صرف الدولار إلى 4.26 ممتاز وبنسبة 15% من قيمته خطوة عملية في الاتجاه الصحيح وسيسهم في مجابهة التضخم والركود الاقتصادي”.

وأكد الجديد أن القرار “سيكون له أثر مباشر على المواطن وبالمقابل فلن يكون له تأثيرات سلبية على موازنة الدولة وميزان المدفوعات”.