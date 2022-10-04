“شكشك” يبحث مع أبوجناح مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية وملف الأورام بوزارة الصحة

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، يوم أمس الإثنين مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، بحضور مدير إدارة المشروعات والإدارات المختصة بالديوان.

وتناول الاجتماع مناقشة عقود مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية، وملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الأوامر التعديلية لهذه العقود.

من جهته أكد “شكشك” على ضرورة إزاحة كافة المعوقات والعراقيل، والبدء فعلياً في التنفيذ من قبل الشركات المتعاقد معها، لتخفيف المعاناة على المواطنين جراء تهالك الطرق بالمنطقة.

كما بحث الاجتماع كذلك مناقشة ملف الصحة وسبل توفير الأدوية لمرضى الأورام، ومالعجة أزمة النقص الحاد في الأدوية، وما ترتب عليه من آثار سلبية على المرضى.

وفي هذا المقام رئيس الديوان على ضرورة معالجة المختنقات التي يعاني منها ملف الصحة، وتظافر الجهود من أجل توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي.

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