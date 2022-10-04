أجواء خريفية وتكاثر للسحب في الشمال

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسود أجواء خريفية مناطق الشمال، مع تكاثر السحب، واحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، تشمل غدا بعض مناطق الشمال الغربي.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على سرت، مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تشمل من الغد بعض المناطق من طرابلس إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.