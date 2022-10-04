الكبير يستفز الليبيين ويتجاهل تعديل سعر الصرف

الوطن|رصد

عبر ليبيون عن سخطهم لتجاهل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار إدارة المصرف بالمنطقة الشرقية بتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مؤكدين أنه “يعيش في عالم آخر”.

وقال مواطنون إن الصديق الكبير، لا يكترث للضائقة المعيشية في البلاد، ومعاناة الناس جراء موجات الغلاء وتفشي البطالة.

ووفق تسعيرة المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، فقد انخفض سعر صرف الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 5 دنانير أمس، بينما ارتفع اليورو إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، وقفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.67 دينار من 5.62 دينار أمس.

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.36 دينار على الترتيب.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.26 دينار مقابل 0.27 دينار أمس، بينما استقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.